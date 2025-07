«Gefährlich lustig»: Vanessa Kirby und Pedro Pascal über Marvel-Dreh

Star–Ensemble um Pedro Pascal und Vanessa Kirby in «The Fantastic Four: First Steps»

Jetzt unternehmen die Marvel Studios einen neuen Versuch, die ikonische Superhelden–Familie – Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm und Johnny Storm – wieder auf die Leinwand zu bringen. Doch dieses Mal wird der Ursprung der Comicreihe in den 1960er–Jahren geehrt. «The Fantastic Four: First Steps» spielt in einer anderen Welt des Marvel–Universums, in alternativen 60er–Jahren, die geprägt sind von retrofuturistischen Erfindungen wie fliegenden Autos oder helfenden, smarten Haushaltsrobotern. Auch haben die Fantastic Four, angeführt von Sue Storm (Vanessa Kirby, 37), Frieden auf der Welt geschaffen – und so für eine wahrlich fortschrittliche globale Gesellschaft gesorgt.