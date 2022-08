Gefährliche Hitze: So können sich Festival-Besucher schützen

Lauwarmes Wasser trinken

Bei hohen Temperaturen neigt man schnell zu kalten Abkühlungen. Dabei hilft lauwarmes Wasser besser, Schweissausbrüche und Co. zu reduzieren. Warum? Eiskaltes Wasser lässt den Körper noch mehr schwitzen, da es an die eigene Körpertemperatur angepasst wird. Wer also die Eiswürfel weglässt und viel trinkt, macht alles richtig. Um den Kreislauf zu stabilisieren hilft es, die Handgelenke kurz unter eiskaltes Wasser zu halten.