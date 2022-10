Zurzeit steht mal wieder eine grosse Sause an, denn Lugner wird am 11. Oktober 90 Jahre alt. Das muss er natürlich entsprechend feiern, also bittet er am 15. Oktober Freunde und Weggefährten in den Zeremoniensaal der Wiener Hofburg, wo einst Österreichs Kaiser das k&k-Weltreich regierten.