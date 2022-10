«Gefragt - Gejagt: Allein gegen Alle»: So funktioniert die Eventwoche

Statt wie gewohnt als Team gegen einen Jäger oder eine Jägerin anzutreten, tritt in jeder Folge je eine Kandidatin oder ein Kandidat einzeln gegen bis zu fünf Jägerinnen und Jäger an. Weiter heisst es zum neuen Spielprinzip: In Runde eins müssen bis zu fünf Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden - die regulären Ausgaben starten mit der Schnellraterunde. Mit dem auf diese Weise erspielten Basisbetrag haben es die Kandidatinnen und Kandidaten in Runde zwei dann selbst in der Hand, gegen wie viele Jägerinnen und Jäger sie quizzen wollen. Letztere wiederum legen ihr Zeitlimit fest und machen wie in der Originalausgabe Angebote. Je höher die Kandidatinnen und Kandidaten die Gewinnstufe wählen, desto mehr Mitglieder der Quiz-Elite kommen zum Einsatz und desto geringer ist der Zeitvorsprung für die Herausforderer. Wessen Zeit zuerst abgelaufen ist, hat verloren.