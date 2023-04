«Gefragt - Gejagt» kommt am 5. Juni 2023 mit neuen Folgen zurück in den ARD-Vorabend. Dies gab Thomas Kinne (62), einer der «Jäger» in dem erfolgreichen Quiz, «hochoffiziell» via Facebook bekannt. Dazu verlinkte er die Programmübersicht der ARD zu diesem Tag. Der Sender hatte zuvor nur von einem Start im Juni gesprochen.