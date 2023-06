«Gefragt - Gejagt» ist zurück: Die wichtigsten Fakten zur Quizshow

Lektorin Rickel kam 2021 an Bord und liest als Vorbereitung auf die Sendung viel Zeitung. Dr. Hobiger arbeitet beim Erdbebendienst des Bundes und ist seit 2018 Jäger in der Show. Sein Spezialgebiet ist Geografie. Vor der Sendung versucht er sich abzulenken, um das Lampenfieber zu bekämpfen. Unterhaltungskünstler Klussmann ist seit 2013 im Team und bereitet sich auf neue Staffeln mit Schach, Liegestützen und Autogenem Training vor. Controller Jakoby liebt das Thema Geschichte. Auch er ist seit 2013 dabei und setzt darauf, vor den Dreharbeiten «gut und lange zu schlafen». Dr. Kinne arbeitet als Autor und Übersetzer. 2018 begann er als Jäger in der Show, wobei seine Schwäche das Thema Fussball ist. «Ich interessiere mich nicht dafür, ansonsten bin ich breit aufgestellt.»