«Gefragt - Gejagt»: Promi-Special mit «Tatort»- und «Polizeiruf»-Stars

Mit Michaela May (71) ist zudem ein ehemaliger Sonntagskrimi-Star am Start. Sie spielte von 2001 bis 2009 neben Edgar Selge (75) die selbstbewusste und heimatverbundene Kriminalhauptkommissarin Jo «Josephine» Obermaier im Münchner «Polizeiruf 110». Für ihre Rollen wurden die beiden 2004 zu Ehrenkommissaren der bayerischen Polizei ernannt. Zwei Jahre später erhielt Michaela May für ihre darstellerische Leistung in der Folge «Der scharlachrote Engel» den Adolf-Grimme-Preis in Gold.