«Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon»: Axel Milberg beim Wissenstest

Prominente Vielfalt in der Arena

Die Gästeliste vereint auch diesmal prominente Namen aus Medien, Sport, Musik und Schauspiel. Für die Medien stehen Pinar Atalay (47) und Jens Riewa (62) bereit, während Sportmoderatorin Okka Gundel (50) und Ex–Fussballprofi Fredi Bobic (53) ihre Sport–Kompetenz ins Spiel bringen. Ergänzt wird das erste Team durch Paula Lambert (51), erfolgreiche Autorin und Kolumnistin, sowie die quirlige Moderatorin Panagiota Petridou (46), die für Temperament und Schlagfertigkeit bekannt ist.