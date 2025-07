Gefragter denn je: Jonathan Bailey begeistert eine ganze Generation

Ein Star mit Substanz

Geboren 1988 in der englischen Grafschaft Oxfordshire, sammelte Bailey bereits als Kind Schauspielerfahrung, unter anderem in Produktionen der BBC. Den entscheidenden Feinschliff holte er sich allerdings auf den Londoner Bühnen: In Stücken von Shakespeare bis Sondheim überzeugte er mit Präzision, Witz und emotionaler Tiefe. Für das Musical «Company» wurde er 2019 mit dem Laurence Olivier Award ausgezeichnet. Für seine Rolle im Theaterstück «Cock» an der Seite von Taron Egerton (35) wurde er im Jahr 2022 gefeiert – nicht nur wegen seiner Performance, sondern auch für die Repräsentation von LGBTQ+–Figuren auf der Bühne.