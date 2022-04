Geheimer 007-Stunt der Queen: Nicht mal ihre Familie wusste Bescheid

Zum zehnten Jahrestag der Olympischen Spiele in London hat BBC Radio 4 laut «Daily Mail» in einer «Reunion»-Sendung einige Geheimnisse enthüllt, darunter auch die Geheimhaltungsklausel der Queen. Sam Hunter, der an der Produktion der Zeremonie mitwirkte, sagte demnach in der Show: «Die Königin hat ihrer Familie nie gesagt, dass sie es tut. Das war eine der Bedingungen, dass sie zustimmt, dabei zu sein.» Man könne sogar die erstaunten Gesichter der Familienmitglieder bei der Eröffnungsfeier sehen, wenn die Königin ankommt und ihren Platz einnimmt, meint er.