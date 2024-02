Geheimnis gelüftet: Markus Söder geht als Bismarck zur Fastnacht

Markus Söder ging auch schon als Shrek und Homer Simpson

Der Auftritt Söders in seiner Heimat Franken bei der traditionellen Fernsehsitzung «Fastnacht in Franken» wird jedes Jahr wieder mit Spannung erwartet. Der Politiker taucht dort in fast jedem Jahr standesgemäss in oft sehr aufwendigen Kostümen auf. Darunter bereits als Gandalf, Punker, Drag Queen, Shrek oder Homer Simpson. Auch in reale Personen verwandelte sich Söder bereits. So tauchte er in Veitshöchheim auch schon als Kiss–Gitarrist Paul Stanley (72), Mahatma Gandhi (1869–1948), Luitpold von Bayern (1821–1912) oder sogar Edmund Stoiber (82) auf.