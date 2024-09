«Gehör verloren»: Shailene Woodley kämpfte gegen schwere Krankheit

Symptome: Gehörverlust, Schwäche, Magenschmerzen, Ängste

«Ich habe nie darüber gesprochen, was genau es war, weil es sich wie eine persönliche Sache anfühlt, die ich nicht preisgeben muss», sagte Woodley in dem Podcast über die belastende Phase. «In meinen frühen 20ern war ich in einer unglücklichen Lage. Irgendwann war es so weit, dass ich mein Gehör verloren habe. Ich konnte nicht länger als fünf Minuten am Stück gehen, ohne mich stundenlang hinzulegen und zu schlafen. Alles, was ich ass, tat mir im Magen weh», erinnerte sie sich.