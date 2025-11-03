Gehörloser Moderator Jason Giuranna: «Taube Kinder brauchen Vorbilder»

«Für mich bedeutet das sehr viel – nicht nur persönlich, sondern auch für viele taube Kinder da draussen», sagt der Moderator im Interview mit spot on news. «Sie brauchen Vorbilder, um zu sehen, dass alles möglich ist, auch im Fernsehen oder Film.» Oft werde ihnen gesagt, dass sie vieles einfach nicht schaffen könnten. «Aber das stimmt nicht», betont Giuranna, der selbst Vater von drei Kindern ist. Er stammt aus einer Familie, die seit fünf Generationen gehörlos ist. Der Halbitaliener wurde 1997 in Palermo geboren, heute lebt er mit seiner Familie in Berlin und beherrscht sowohl die deutsche als auch die italienische Gebärdensprache.