«Geissens' Mega Mansions»: Die Geissens zeigen verschiedene Häuser der Superreichen

Die Geissens besichtigen Luxus in Dubai und New York

Dabei wollen die Geissens einer Mitteilung zufolge Objekte zeigen, die bei «Kaufsummen im dreistelligen Millionenbereich» liegen. Mit dabei ist demnach ein Château in Cannes, in dem Dua Lipa (28) mit Versace ihre Fashion Show präsentieren durfte. Robert (59) und Carmen (58) Geiss und ihre beiden Töchter Davina (20) und Shania (19) zeigen zudem die «World Islands» in Dubai und in den Hamptons besucht das Ehepaar Geiss in ihrer TV–Show dem Sender zufolge das Nachbarhaus von Beyoncé (42) und Jennifer Lopez (54). In New York besichtigen sie demnach ausserdem ein Penthouse in 250 Metern Höhe.