Gekürztes «Harry Potter»-Stück hat nichts von seinem Zauber verloren

Darum geht's in «Harry Potter und das verwunschene Kind»

Die grundlegende Handlung des Stücks von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany, ausgezeichnet mit sechs Tony Awards, hat sich nicht geändert. «Das verwunschene Kind» beginnt 19 Jahre nach «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes». Albus Severus Potter, der Sohn von Harry und Ginny, macht sich mit dem Hogwarts-Express auf den Weg in die Schule für Hexerei und Zauberei. Mit seinem berühmten Vater, der inzwischen im Zaubereiministerium arbeitet, hat Albus so seine Probleme. Dazu kommt seine Angst vor dem, was ihn in Hogwarts erwartet. Er freundet sich im Zug mit Scorpius Malfoy, Draco Malfoys Sohn, an. Die beiden bringen mit ihrer Freundschaft nicht nur ihre Väter gegen sich auf, sondern auch die magische Welt gehörig durcheinander - und damit dunkle Kräfte zurück.