Geld für Naturschutz: Auch Hawaii prüft Touristensteuer

Massentourismus belastet die Umwelt: Hawaii möchte gegensteuern

Hawaii kämpft wie viele andere Urlaubsregionen weltweit mit den negativen Auswirkungen des Massentourismus auf die Umwelt. Obwohl nur etwa ein Prozent des Staatshaushaltes jährlich in den Erhalt der Ökosysteme investiert wird, spielen diese eine entscheidende Rolle für die touristische Attraktivität der Inseln. Mit der Einführung der Green Fee sollen die Einnahmen in Umweltschutzprojekte wie den Schutz der Korallenriffe, der einheimischen Flora und Fauna sowie in Massnahmen gegen die Verschmutzung der Strände investiert werden.