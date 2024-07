Geld, Macht und viel Image: Der Clan von Donald Trump

Was Trump sich mit seiner oftmaligen Holzhammer–Rhetorik in den vergangenen Jahren unbestritten aufgebaut hat, ist eine Anhängerschaft, die ihm keine Entgleisung oder noch so unwahrscheinlich erscheinende Behauptung übel nimmt – oder diese offenbar überhaupt hinterfragt. Von Millionen Menschen wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner gefeiert, und das nicht nur in den USA. Beim Parteitag der US–Republikaner stand nun zuletzt auch Trumps Clan mit im Vordergrund. Schliesslich macht sich der Eindruck eines Familienmenschen doch sicherlich gut bei den konservativen Fans.