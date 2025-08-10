Geldgier regiert: Jackie Chan äussert harsche Kritik an Hollywood

Doch damit nicht genug. Mit einem Lächeln fügte der Martial–Arts–Meister hinzu: «Und ich bin besser, weil ich singen kann.» Tatsächlich hatte Chan bewusst das Singen erlernt, weil er keine Zukunft als reiner Stuntman sah. Besonders seine frühen Auftritte in US–amerikanischen Late–Night–Shows prägten ihn, wo er oft nur Stunts vorführen oder kämpfen sollte.