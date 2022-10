Will Prinz Andrew seinen Bruder unterstützen?

«Alles, was er will, ist, die Dinge so reibungslos wie möglich zu gestalten, ganz im Gegensatz zu den vergangenen Tagen», sagte der Freund demnach. Andrew wolle «die Rolle des unterstützenden Bruders» einnehmen und dabei «absolut im Hintergrund» bleiben. Dabei gilt das Verhältnis Andrews zu seinem Bruder Charles III. (73) schon seit Jahren als angespannt. Die Royal-Insiderin Angela Levin hatte sogar behauptet, Andrew habe «Lobbyarbeit» gegen die Krönung seines Bruders betrieben.