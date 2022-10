Sie arbeiteten gemeinsam an «Deadpool»

T.J. Miller über Ryan Reynolds: «Er hasst mich»

T.J. Miller und Ryan Reynolds spielten Seite an Seite in den «Deadpool»-Filmen. Der Weasel-Darsteller ist jedoch kein grosser Fan seines Co-Stars. In einem Podcast wettert er gegen den Kanadier und ist sich sicher: Reynolds hasst ihn!