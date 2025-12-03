Gemeinsame RTL-Show: Auch Jauch und Schöneberger verabschieden sich

Nach sieben Jahren und 48 Folgen geht damit für die drei Stars ihre gemeinsame TV–Reise zu Ende. Dass der an Krebs erkrankte Gottschalk in der Ausgabe am Samstag seinen TV–Abschied feiert, war bereits bekannt. «Auf ausdrücklichen Wunsch von Thomas Gottschalk wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der grossen Showbühne feiern», heisst es von RTL. Am vergangenen Sonntag hatte der Moderator seine Krebserkrankung öffentlich gemacht.