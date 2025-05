Gemeinsamer Dreh: Matthias Schweighöfer und Kaley Cuoco grüssen vom Set

«The Big Bang Theory»–Star Kaley Cuoco scherzt auf Deutsch mit Matthias Schweighöfer

«Wie geht's dir?», fragt die lachende ehemalige Penny–Darstellerin in dem kurzen Videoclip vom Set der kommenden Serie «Vanished». Für den Thriller, der in Frankreich spielt, steht sie gerade mit dem deutschen Hollywoodstar vor der Kamera. In dem Clip auf Instagram scherzen die beiden gut gelaunt und vertraut miteinander. «Wissen sie in Deutschland, wer du bist?», neckt Cuoco ihren Schauspielkollegen. Auf einem weiteren Foto aus dem Beitrag lächelt der «The Big Bang Theory»–Star in die Kamera, während Schweighöfer eine seiner legendären Grimassen zieht. Er grüsst zudem aus der französischen Mittelmeermetropole Marseille, wo «Vanished» offenbar gerade gedreht wird.