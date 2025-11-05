Gemeinsamer Jahresrückblick mit Günther Jauch und Oliver Pocher

Zu Jauchs 65. Geburtstag erklärte Pocher 2021 in einem Beitrag für die «Bild»: «Da wir uns hier in der Öffentlichkeit befinden, wird gesiezt. Aber eigentlich sind wir beide ja schon lange Zeit beim Du.» Kennengelernt hätten sich die beiden vor 15 Jahren bei «Stern TV», wie der Comedian weiter erzählte. Der Moderator sei ihm seither «immer ein guter Berater in privaten wie auch beruflichen Fragen» gewesen, «und ich hoffe noch auf einige weitere Jahre mit Dir im deutschen Fernsehen».