Gemeinsames Frühstück: Cathy Hummels gratuliert Mats zum Geburtstag

«Bewerberinnen bitte unter 24»

In ihren Instagram-Storys zeigte Cathy Hummels dann weitere Eindrücke des Geburtstagsfrühstücks: Zunächst heisst es «Happy Birthday, du alter Mann», in einer weiteren Story scherzt sie dann, dass der Fussballer seinen «24. Geburtstag» feiert und fügt als kleinen Seitenhieb an: «P.S. Alle potenziellen Bewerberinnen bitte ebenfalls unter 24.» Das Geburtstagskind kann da nur verschmitzt schmunzeln ...