«Gen V»-Star Chance Perdomo stirbt nach Motorradunfall

«Gen V» bis «Chilling Adventures of Sabrina»: Vielversprechender Nachwuchsschauspieler

Neben «Gen V» war Perdomo auch bekannt für seine Rolle des Ambrose Spellman in der Netflix–Horror–Serie «Chilling Adventures of Sabrina», in der er neben eben Kiernan Shipka (24) spielte. Die Serie lief vier Staffeln lang von 2018 bis 2020. Für seine Hauptrolle im BBC–Fernsehfilm «Killed by My Debt» hatte er 2018 eine BAFTA–Nominierung als «Bester Schauspieler» erhalten. 2019 war er in der Serie «Inspector Barnaby» zu sehen.