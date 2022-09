Hat Kris Jenner das Sex-Video ausgewählt?

Bis heute behauptet Ray J, dass Kardashian in die Veröffentlichung eingewilligt habe. Er gab an, dass sowohl er als auch seine ehemalige Partnerin 400.000 US-Dollar plus 12,5 Prozent des Gewinns eingestrichen hätten. Auch Kardashians Mutter, Kris Jenner (66), habe Ray J zufolge dem Deal zugestimmt und sogar das in ihren Augen Beste aus mehreren Sex-Videos der beiden ausgewählt.