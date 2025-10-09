Gene Simmons soll am Steuer das Bewusstsein verloren haben

Comeback in wenigen Wochen

Der Zeitpunkt des Unfalls könnte kaum ungünstiger sein. Kiss stehen kurz vor einem besonderen Ereignis: Im November plant die Band ihre erste gemeinsame Performance seit dem Rückzug von der Bühne im Jahr 2023. Vom 14. bis 16. November findet in Las Vegas das «KISS Army Storms Vegas»–Event statt, das gleichzeitig das 50–jährige Bandjubiläum feiert.