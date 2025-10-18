«General Hospital» räumt bei den Daytime Emmy Awards ab

Bereits im Vorjahr hatte die Serie den begehrten Hauptpreis gewonnen und hält damit den Rekord für die meisten Siege in der Kategorie «Outstanding Daytime Drama Series». Zu den strahlenden Gewinnern des Abends zählten auch drei Schauspieler von «General Hospital»: Alley Mills (74) gewann für ihre Darstellung der Heather Webber den Preis als «Outstanding Guest Performance in a Daytime Drama Series». Jonathan Jackson (43) sicherte sich seinen bereits sechsten Emmy für seine Rolle als Lucky Spencer in der Kategorie «Outstanding Supporting Actor». Nancy Lee Grahn (69) rundete den Erfolg ab, indem sie als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde – ihre zweite Emmy–Statue.