«General Hospital»-Star Anthony Geary mit 78 Jahren gestorben

Ein Theater–Stipendium führte ihn an die University of Utah. Seine frühe Karriere bestand hauptsächlich aus Gastauftritten in verschiedenen TV–Serien. 1978 wurde Geary für «General Hospital» engagiert – ursprünglich nur für 13 Wochen. Die Serie stand damals kurz vor der Absetzung, doch Produzentin Gloria Monty wagte einen radikalen Neuanfang. Luke Spencer wurde zum zentralen Element dieser Rettungsaktion. Zu seinen Co–Stars zählte auch Demi Moore, die Jackie Templeton verkörperte.