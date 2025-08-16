«General Hospital»-Star Tristan Rogers ist mit 79 Jahren gestorben

Tristan Rogers wurde 1946 in Melbourne geboren. Nach der Schule gründete er mit Freunden zunächst eine Rockband. Mit 21 Jahren begann er, als Model und in der Werbung zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Dann beschloss er, Schauspieler zu werden – ohne Erfahrung und Ausbildung. «Für mich war es eine Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist alles», sagte er 2022 gegenüber «Soap.com». Zunächst war er in seiner Heimat zu sehen. So spielte er in den australischen Seifenopern «Bellbird, Number 96» (1974) und «The Box» (1975). Ausserdem trat er in einigen britischen Filmen auf, darunter «Four Dimensions of Greta» (1972).