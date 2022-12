Gentleman mit neuem Album zurück: «Ich musste meinen Kopf sortieren»

Auf Mallorca die Gedanken sammeln

Das Album «Blaue Stunde» ist auf Teneriffa entstanden, «Mad World» nun auf Mallorca. «Bei allen Alben habe ich mir einen Ort gesucht, wo ich meine ersten Gedanken sammeln konnte und nicht abgelenkt wurde. Die Schnelligkeit der Stadt passt da nicht dazu», erzählt Gentleman. «Auf Mallorca haben wir diese Finca in den Bergen gefunden, wo wir ein Studio reingebaut haben und uns ein paar Wochen eingeschlossen haben. Um uns herum waren nur Schafe und Ziegen und über uns ein wahnsinniger Sternenhimmel jeden Abend.» Auch ein gesunder Lebensstil und ein verringerter Medienkonsum habe ihm in dieser Phase geholfen. «Gerade in der Zeit jetzt, in der man das Gefühl hat, wir schlittern von einer Krise in die nächste, musste ich meinen Kopf sortieren. Sich den Raum geben, zu reflektieren, ist die Voraussetzung, um kreativ zu sein. Der Drang, meine Gefühle und Gedanken in Musik zu manifestieren, kam dann automatisch.»