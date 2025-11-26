Genug vom kleinen Lord? Diese neuen Weihnachtsfilme schaffen Abhilfe

Den Start macht «A Merry Little Ex‑Mas», der bereits am 12. November veröffentlicht wurde. Der knapp 90 Minuten lange Film erzählt von der Figur Kate, die zu Weihnachten – trotz der Scheidung von ihrem Ehemann – ein letztes Weihnachtsfest im gewohnten Familienkreis plant. Dabei hat sie jedoch die Rechnung ohne die neue und deutlich jüngere Freundin ihres Ex–Mannes gemacht, die ebenfalls vor der Tür steht. Kate wird von Alicia Silverstone (49) gespielt, die vor genau 30 Jahren ihren Durchbruch dank «Clueless – was sonst!» feierte.