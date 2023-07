Georg Kofler und Ralf Dümmel: Ihre Firma meldet Insolvenz an

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, erklärte Dümmel in einem Statement: «Zum Unternehmertum gehört es dazu, dass es nicht nur positive Nachrichten gibt.» Gemeinsam mit Mitarbeitern und Gesellschaftern der DS Gruppe sei er Ende 2021 ein grosses Vorhaben eingegangen. Der Zusammenschluss mit der Social Chain AG sei eine grosse Chance gewesen, «die auf den stationären Handel fixierte DS Group in die Social Commerce Welt zu überführen». Andererseits habe es auch die Herausforderung gegeben, ein über 50 Jahre gewachsenes hanseatisches Familienunternehmen in die Unternehmenskultur eines börsennotierten Digitalunternehmens zu integrieren.