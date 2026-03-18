Georg Restle verlässt das ARD-Politmagazin «Monitor»

Berichterstattung aus afrikanischen Ländern stärken

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, der ich mit grosser Demut begegne», so Restle. «Es geht mir vor allem darum, die Berichterstattung aus afrikanischen Ländern in der ARD zu stärken und die grossen Themen aus diesem riesigen Berichterstattungsgebiet einem deutschen Publikum näher zu bringen, gerade weil sie auch von hoher Relevanz für uns sind.» Er fügt an: «Ob Geopolitik, Migration oder die neuen Kriege um Rohstoffe, damit habe ich mich bei ‹Monitor› journalistisch beschäftigt – das wird mich auch in Nairobi beschäftigen. Insoweit entspricht die neue Aufgabe auch meinem journalistischen Anspruch, Themen und Geschichten nach vorne zu bringen und Menschen zu Wort kommen zu lassen, die sonst nicht gesehen oder gehört werden.»