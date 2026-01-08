George Clooney bis Julia Roberts: Diese Stars übergeben Golden Globes

Dass die Komikerin Nikki Glaser (41) die 83. Verleihung der Golden Globes moderiert, ist schon länger bekannt. Nun steht auch fest, welche Stars den Gewinnerinnen und Gewinnern die Film– und Fernsehpreise überreichen werden. Die Macher geben eine lange Liste mit illustren Namen bekannt. Die Gala steigt nach deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag, dem 11. Januar, auf Montag im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles.