George Clooney enthüllt: Sohn Alexander ist eine «Kopie» von ihm

Vater zu werden, habe jedoch einige Auswirkungen auf seinen Lebenswandel gehabt. «Nun, man muss vorsichtig sein, oder? Man kann sich nicht einfach so reinstürzen wie früher», denkt Clooney gegenüber dem US–Magazin laut über seinen neuen Lebensabschnitt nach. Er selbst sei in der Vergangenheit an «gefährliche Orte» gegangen, in Kriegszonen wie etwa Darfur. Das habe er als «aufregend» gefunden, mache solche Dinge inzwischen als Vater aber nicht mehr.