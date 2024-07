George Clooney fordert Rückzug: Team von Joe Biden stichelt zurück

George Clooney über Joe Biden: «Ich betrachte ihn als Freund»

Wie schon erwähnt gehört Clooney zu den bekanntesten und grössten Unterstützern der demokratischen Partei und galt als ausgesprochener Fan von Joe Biden. Auch in seinem offenen Brief schrieb er: «Ich betrachte ihn als Freund und ich glaube an ihn. Glaube an seinen Charakter. Glaube an seine Moral.» Biden könne aber den Kampf gegen die Zeit nicht gewinnen. Der US–Präsident sei nicht mehr derjenige aus dem Jahr 2010, nicht einmal derjenige aus dem Jahr 2020. Dabei spielt Clooney offenkundig auf den möglicherweise angeblich beeinträchtigten geistigen und körperlichen Zustand des 81–Jährigen an, der in den vergangenen Wochen – vor allem seit dem ersten TV–Duell mit Donald Trump (78) – immer wieder zu Diskussionen in der Öffentlichkeit führte. Biden zeigt sich trotz der Kritik kämpferisch und will sich weiterhin im Herbst gegen den republikanischen Kandidaten Donald Trump zur Wiederwahl stellen.