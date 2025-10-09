George Clooney kündigt «Ocean's 14» an: Drehstart in neun Monaten

Damit ist es wohl offiziell: Die legendäre Gauner–Crew kehrt zurück auf die grosse Leinwand. George Clooney (64) hat laut «Variety» im Gespräch mit «E! News» verkündet, dass Warner Bros. grünes Licht für «Ocean's 14» gegeben hat. Der Oscar–Preisträger bestätigte, dass die finanziellen Mittel bewilligt wurden und nun alles eine Frage der Terminplanung sei. «Wir haben gerade die Budget–Genehmigung von Warner Bros. bekommen und versuchen jetzt, alles aufzusetzen», erklärte Clooney demnach. Der Drehbeginn soll in ungefähr neun bis zehn Monaten starten, was bedeutet, dass die Kameras voraussichtlich 2026 zu rollen beginnen werden.