George Clooney soll Hauptrolle in neuem Netflix-Film übernehmen

Baumbach hat derzeit einen Exklusivvertrag mit Netflix. So führte er schon Regie bei «The Meyerowitz Stories (New and Selected)» mit Adam Sandler, Ben Stiller (58) und Emma Thompson (64) . Auch das Ehedrama «Marriage Story» mit Adam Driver (40), Scarlett Johansson (39) und Laura Dern (56), der für sechs Oscars nominiert wurde, drehte er für den Streamingdienst. Baumbachs bisher letzter Netflix–Film war «Weisses Rauschen» mit Driver und Gerwig.