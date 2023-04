«Ocean‹s Eleven» wurde ein riesiger Erfolg und fand in den Filmen «Ocean›s 12» (2004) und «Ocean‹s 13» (2007) direkte Fortsetzungen. Mit «Ocean›s 8» (2018) folgte ein Ableger mit weiblicher Starbesetzung. Im Mai 2022 wurde bekannt, dass ein Prequel zur Filmreihe mit Margot Robbie (32) und Ryan Gosling (42) in Arbeit ist, das in den 60er-Jahren in Europa spielen soll. Ausserdem gibt es Gerüchte, wonach Soderbergh an einer weiteren Fortsetzung der Hauptreihe arbeite. Matt Damon (52) bekundete in einem Interview mit dem «People»-Magazin bereits öffentlich Interesse an einem «Ocean's 14».