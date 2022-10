George Clooney (61) und seine Ehefrau Amal (44) haben auf dem roten Teppich der Academy Museum of Motion Pictures Gala in Los Angeles am Samstag einen glamourösen Auftritt hingelegt. Clooney gab sich in einem dreiteiligen schwarzen Anzug mit schwarzer Fliege besonders elegant. Seine Frau strahlte in einem schulterfreien Kleid in verschiedenen zarten Grüntönen, die in Streifen und mit Rüschendetails über ihren Körper flossen. Das Kleid stammt vom Designer Daniel Del Core, der sich dafür von seinen Reisen und der Unterwasserwelt hat inspirieren lassen.