George Clooney zieht Schlussstrich: Keine Küsse mehr vor der Kamera

«In 25 Jahren bin ich 85 Jahre alt»

Körperlich fühlt sich George Clooney nach wie vor fit, doch das Alter lasse sich nicht ausblenden. Als er 60 wurde, habe er darüber mit seiner Frau gesprochen. Er könne immer noch mit 25–jährigen Männern Basketball spielen, sagte er Amal Clooney: «Ich kann noch mithalten, ich bin in Form.» Gleichzeitig sei ihm aber klar geworden: «In 25 Jahren bin ich 85 Jahre alt.» Und daran ändere auch kein gesunder Lebensstil etwas. «Es spielt keine Rolle, wie viele Müsliriegel du isst – das ist eine reale Zahl.»