George Lucas enthüllt: Darum spricht Yoda in «Star Wars» rückwärts

«Star Wars»–Schöpfer Lucas antwortete nun bei einem Auftritt in Hollywood im Rahmen des 45. Jubiläums von «Das Imperium schlägt zurück» auf die Frage, warum Yoda rückwärts spricht: «Wenn man normales Englisch spricht, hören die Leute nicht so genau hin. Aber wenn er einen Akzent hat oder es wirklich schwer zu verstehen ist, was er sagt, dann konzentrieren sie sich auf das, was er sagt», wie das US–Branchenmagazin «Variety» berichtet.