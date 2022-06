George R. R. Martin bestätigt den «GoT»-Ableger mit Kit Harington

Autor George R. R. Martin (73), Schöpfer der «Das Lied von Eis und Feuer»-Saga, ist ein Mann klarer Worte. Und so hat er auf seiner offiziellen Webseite «Not A Blog» ohne Umschweife zu den Gerüchten um einen neuen «Game of Thrones»-Ableger mit Kit Harington (35) in der Hauptrolle Stellung bezogen: «Ja, es ist eine Jon-Schnee-Serie in der Mache. Der Bericht von ‹The Hollywood Reporter› stimmte zum grössten Teil.»