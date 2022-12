George R.R. Martin: Einige «Game of Thrones»-Ableger von HBO pausiert

Welche der zahlreichen geplanten Spin-off-Serien nun tatsächlich in ihrer Entwicklung gestoppt wurden, verrät Martin in seinem Blog-Post nicht. Bei HBO befindet sich eine noch unbetitelte Serie rund um die von Kit Harington (36) gespielte «Game of Thrones»-Hauptfigur Jon Snow ebenso in der Mache wie eine «The Sea Snake» betitelte Prequel-Serie zur Prequel-Serie «House of the Dragon». Ausserdem geplant waren Shows mit den Arbeitstiteln «10,000 Ships» und «Tales of Dunk and Egg» sowie einige Animationsprojekte und eine Live-Action-Serie über das Armenviertel Flea Bottom in King's Landing, der Hauptstadt der Sieben Königslande.