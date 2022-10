George R.R. Martin wünscht sich 40 Folgen von «House of the Dragon»

Autor hätte sich «mehr Zeit gewünscht»

Zu den vielen Zeitsprüngen in der Serie fügte er noch einige «Überlegungen» hinzu: Drehbuchautor Ryan J. Condal habe «die ‹Sprünge› sehr gut gemeistert, und ich liebe liebe liebe liebe sowohl die jüngeren Versionen von Alicent und Rhaenyra als auch die erwachsenen Versionen und die Schauspielerinnen, die sie spielen», schwärmte der Schriftsteller. «Hätte ich mir gewünscht, dass wir mehr Zeit gehabt hätten, um die Beziehung zwischen Rhaenyra und Ser Harwin, die Ehe von Daemon und Laena und ihre Zeit in Pentos, die Geburten verschiedener Kinder [...] und alles andere, was wir auslassen mussten, zu erforschen? Sicher. Aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Minuten pro Folge und nur eine begrenzte Anzahl an Episoden pro Staffel», so Martin.