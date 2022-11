William Shatner: George Takei ist «verbittert»

Seitdem die beiden in den 1960er-Jahren gemeinsam in der Kultserie «Raumschiff Enterprise» spielten, liegen sich Takei und Shatner in den Haaren. Erst kürzlich bezeichnete Kirk-Darsteller Shatner im Gespräch mit der britischen «Times» seinen ehemaligen Co-Star als «verbitterten Menschen». Er habe nie aufgehört, seinen «Namen zu beschmutzen».