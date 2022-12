George Takei schwört, «nie wieder» über William Shatner zu sprechen

Während eines Auftritts in der «The Graham Norton Show», in der Takei am Freitag über sein Musical «Allegiance», das auf seinen Kindheitserfahrungen und seiner Familiengeschichte basiert, sprechen wollte, wurde er von Moderator Graham Norton (59) auch zu seiner Fehde mit Shatner befragt. Takei antwortete sichtlich genervt: «Sie sind der letzte Talkshow-Moderator, dem es erlaubt ist, diese Frage zu stellen, da es so ermüdend geworden ist, darüber zu sprechen.»