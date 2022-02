George und Amal Clooney erhalten gemeinsam einen Preis

Für ihr Engagement als Anwältin für Menschenrechte ist Amal Clooney (44) schon mit einer Vielzahl an Preisen und Ehrungen ausgezeichnet worden. Vom Global Citizen of the Year Award 2018 hin zum Champion of the International Rule of Law Award 2021. Zum ersten Mal wurde ihr nun gemeinsam mit Ehemann George Clooney (60) ein Preis überreicht.