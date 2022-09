George und Amal Clooney strahlen mit Julia Roberts um die Wette

Die Hollywoodstars machten in ihren glamourösen Outfits eine gute Figur. George Clooney erschien im dunkelblauen dreiteiligen Anzug, unter dem er ein weisses aufgeknöpftes Hemd trug. Den klassischen Look kombinierte er mit schwarzen Lederschuhen. Ehefrau und Menschenrechtsanwältin Amal bezauberte in einem mintgrünen bodenlangen Abendkleid. Die enge, mit Steinen besetzte Robe kombinierte sie mit goldfarbenen Pumps und einer ebenfalls goldenen Clutch. Zu ihren offenen, in voluminöse Locken gelegten Haaren trug sie hängende Diamantohrringe und roten Lippenstift.